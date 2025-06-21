Мартин Гернат вслед за тренером перебирается в ЦСКА.

Стала известна причина отказа словацкого защитника «Локомотива» Мартина Герната от перехода в «Авангард». Как сообщает инсайдер Артур Хайруллин, легионер продолжит карьеру в ЦСКА. Ранее столичный клуб возглавил Игорь Никитин, под руководством которого Гернат выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2024/2025.

О переговорах «ястребов» с агентом словака стало известно на этой неделе. Накануне сообщалось, что защитник ответил отказом на переход в омский клуб.

В минувшем сезоне легионер провел 63 матча за «Локомотив», набрав 31 очко (5+26). В плей-офф защитник сыграл 21 матч, в которых заработал 5 очков (2+3).