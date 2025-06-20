Омск-Информ
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·Спорт

Переход сорвался.
Защитник Мартин Гернат отказался от переезда в Омск. Словацкий хоккеист передумал подписывать контракт с «Авангардом».
– Защитник первоначально дал добро на подписание контракта с «Авангардом», но затем агент словака проинформировал омский клуб, что переход не состоится, – сообщил ТГ-канал «Хоккейная правда».
Отметим, что в минувшем сезоне легионер выступал за ярославский «Локомотив». Он провел 63 матча, набрав 31 очко (5+26). В плей-офф защитник сыграл 21 матч, в которых заработал 5 очков (2+3).
1715Андрей Андреев
·Спорт

Переход сорвался.
Защитник Мартин Гернат отказался от переезда в Омск. Словацкий хоккеист передумал подписывать контракт с «Авангардом».
– Защитник первоначально дал добро на подписание контракта с «Авангардом», но затем агент словака проинформировал омский клуб, что переход не состоится, – сообщил ТГ-канал «Хоккейная правда».
Отметим, что в минувшем сезоне легионер выступал за ярославский «Локомотив». Он провел 63 матча, набрав 31 очко (5+26). В плей-офф защитник сыграл 21 матч, в которых заработал 5 очков (2+3).
1715Андрей Андреев