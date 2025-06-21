Омск-Информ
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·Общество

Ожидаются порывы до 21 м/с.

Омские синоптики предупредили о новых погодных катаклизмах. Согласно их прогнозу, в Омске и в области 22–23 июня ожидаются порывы ветра 15–21 м/с, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. По шкале Бофорта сила ветра до 21 м/с соответствует шторму.

При этом в воскресенье, 22 июля, столбик термометра ночью опустится до +11…+16 градусов, днем комфортные +19…+24 градуса.

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·Общество

Ожидаются порывы до 21 м/с.

Омские синоптики предупредили о новых погодных катаклизмах. Согласно их прогнозу, в Омске и в области 22–23 июня ожидаются порывы ветра 15–21 м/с, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. По шкале Бофорта сила ветра до 21 м/с соответствует шторму.

При этом в воскресенье, 22 июля, столбик термометра ночью опустится до +11…+16 градусов, днем комфортные +19…+24 градуса.

1294