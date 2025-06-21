Фирму «Стройсервис» возглавил Евгений Вагнер.

С 17 июня нынешнего года по документам компанию «Стройсервис» возглавил Евгений Вагнер. Ранее гендиректором был указан его отец и основатель фирмы, известный омский дорожник Яков Вагнер.

Компания «Стройсервис» появилась в 2009 году, и состав соучредителей с этого времени не менялся: основная доля принадлежит Якову Вагнеру, по 10 % – его партнерам Эрне Стрюк, Алексею Мельникову и сыну Евгению Вагнеру. Компания стабильно лидирует по количеству контрактов на ремонт и строительство дорог в городе и области. Так, в нынешнем году «Стройсервис» взял тендер на 100 миллионов рублей на строительство обхода поселка Магистрального в Омском районе.

Прошлый год у компании оказался рекордным по выручке: 12,6 миллиарда рублей, прибыль составила около 793 миллионов рублей.