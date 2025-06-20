Омич пропал четыре дня назад.

В Омске ищут 48-летнего Дмитрия Неудахина. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», о местонахождении мужчины ничего не известно с 16 июня.

Приметы пропавшего: рост – 183 см, телосложение худощавое, светло-русые волосы, карие глаза.

Был одет: в синюю кофту, светло-зеленые камуфляжные штаны, черные кроссовки и бежевую кепку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-72 или 112.