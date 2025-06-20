Омск-Информ
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·Культура/Афиша

У организаторов возникли технические проблемы.
Этим летом в Омске не состоится уличный концерт в память о Юрии Шатунове. Мероприятие на площади у ДК им. Малунцева планировалось в понедельник, 23 июня, однако его отменили по техническим причинам.
– Организаторы приносят извинения всем поклонникам артиста, планирующим прийти на вечер, – говорится в сообщении об отмене концерта.
Напомним, в этом году будет третья годовщина со дня смерти исполнителя. Для омичей планировала выступить группа «Ночной визит», а также композитор Алексей Гализдра.
Андрей Андреев
·Культура/Афиша

У организаторов возникли технические проблемы.
Этим летом в Омске не состоится уличный концерт в память о Юрии Шатунове. Мероприятие на площади у ДК им. Малунцева планировалось в понедельник, 23 июня, однако его отменили по техническим причинам.
– Организаторы приносят извинения всем поклонникам артиста, планирующим прийти на вечер, – говорится в сообщении об отмене концерта.
Напомним, в этом году будет третья годовщина со дня смерти исполнителя. Для омичей планировала выступить группа «Ночной визит», а также композитор Алексей Гализдра.
Андрей Андреев