О новшествах законодательства и эффективных способах решения хозяйственных задач муниципальным управленцам рассказали представители региональных министерств и ведомств.

Обучающий семинар «Школа муниципального депутата» для депутатов представительных органов муниципальных округов Омской области состоялся 20 июня в Омске. В конференц-зале регионального правительства собрались порядка 80 народных избранников из 15 муниципальных районов региона. Кроме них, участие в мероприятии приняли заместители председателя областного парламента Валерий Бойко и Павел Коренной, депутаты Законодательного собрания, руководители ряда отраслевых министерств и ведомств, представители областной прокуратуры.

Приветствуя участников семинара, спикер областного парламента Александр Артемов напомнил, что это уже второй этап обучения муниципальных депутатов (первый состоялся в марте 2025 года). Интенсивность процесса он объяснил проходящей в регионе муниципальной реформой и избранием во вновь созданных муниципальных округах новых органов представительной власти.

– В прошлом году в Омской области стартовал процесс перехода на одноуровневую систему организации местного самоуправления, и он продолжается до сих пор. К настоящему времени уже создано 28 муниципальных округов, в 20 из которых состоялись выборы депутатов Советов первого созыва. Там прошли первые организационные сессии, в ходе которых были избраны председатели Советов, утверждена структура представительных органов власти. В условиях одномандатной системы муниципальные Советы становятся одним из важнейших звеньев системы местного самоуправления. Причем значимость каждого муниципального депутата выросла многократно, ведь если раньше у нас было порядка 4 тысяч народных избранников, то с упразднением представительных органов власти сельских поселений их осталось 500 с небольшим, – отметил председатель Заксобрания. – И вот в условиях динамично меняющегося законодательства и растущих требований к качеству работы органов местного самоуправления обучающие мероприятия приобретают особую значимость. В целях повышения профессионального уровня депутатов и внедрения лучших управленческих практик Законодательным собранием по инициативе фракции «Единая Россия» было принято решение организовать «Школу муниципального депутата». Это системная работа, которая выстроена не на один год, а на всю пятилетку, то есть на весь срок вашей депутатской каденции.

Как отметили участники обучающего семинара, спектр задач муниципальных депутатов чрезвычайно широк – от благоустройства территорий до крупных инфраструктурных проектов и решения сложных социальных вопросов. Практическими наработками в решении типичных проблем с народными избранниками делились руководители отраслевых министерств и ведомств региона. Так, о национальных проектах цикла 2019–2024 годов депутатам рассказал первый замглавы Минэкономразвития Омской области Денис Кушнер, о грантовых конкурсах как драйвере развития муниципальных территорий – министр внутренней политики Анастасия Терпугова, об особенности финансового обеспечения полномочий органов МСУ – заместитель министра финансов Ольга Шипитько. Интегрированные в образовательную программу практические подходы депутаты оценили по достоинству.

– Избравшись, кое-кто из депутатов считал, что его задача выглядит примерно так: пришел в Совет, высказал там свое мнение по той или иной проблеме, потребовал от органов исполнительной власти действий и тут же получил сиюминутное решение. На самом деле это так не работает. Зачастую над решением проблемы приходится долго и кропотливо работать, выводить ее в правовое поле, искать источники финансирования. Просто перекрывать любые нужды бюджетным финансированием не получится, ведь так никакой казны не хватит. Для изучения подобных нюансов как раз и нужна «Школа муниципального депутата». И очень грамотным шагом организаторов стало привлечение к ее работе профильных региональных министерств. Это позволит депутатам выработать практические подходы к типичным хозяйственным вопросам, решать их комплексно и оперативно, – считает председатель Совета председателей представительных органов муниципальных районов Омской области и Омска, председатель Совета Шербакульского района Александр Мосийчук.

Добавим, что уже в сентябре в 2025 года пройдут выборы депутатов представительных органов власти еще в 10 вновь созданных муниципальных округах: Горьковском, Калачинском, Колосовском, Любинском, Муромцевском, Русско-Полянском, Седельниковском, Тарском, Усть-Ишимском и Черлакском. Жителям этих районов предстоит выбрать 132 депутата Советов муниципальных округов Омской области первого созыва. Вскоре после выборов народные избранники смогут пройти обучение в рамках третьего этапа семинара «Школа муниципального депутата».