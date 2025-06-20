Площадку для проведения соревнований «Пилотов будущего» предоставил Сибирский институт бизнеса и информационных технологий.

В Омске на площадке Сибирского института бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) 19 июня состоялся региональный этап Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов «Пилоты будущего». Соорганизаторами соревнований выступили Федерация гонок дронов России и региональное отделением РДДМ «Движение Первых». Напомним, что развитие беспилотных систем стало важной государственной задачей. На днях президент Владимир Путин поручил Минспорту РФ обеспечить возможность присвоения спортивных званий и спортивных разрядов по виду спорта «гонки дронов» (беспилотных воздушных судов).

Предложения по новому формату проведения чемпионата пилотов дронов среди детей будут сформулированы до 1 сентября, но в различных регионах страны, в том числе в Омской области, уже прошли соревнования по прежним правилам. Они предполагают два вида состязаний: теоретический, который показывает знания ребят по устройству дронов, их моделям, индивидуальным особенностям летательных аппаратов и так далее, и практический, представляющий собой собственно управление дронами на симуляторах.

Несмотря на то что гонки FPV-квадрокоптеров – одно из самых молодых киберспортивных направлений, а оборудование для проведения соревнований не везде доступно, география регионального этапа не ограничилась одним лишь областным центром. В СИБИТ приехали представители Тарского, Русско-Полянского и других сельских муниципальных районов Омской области.

– Чемпионат «Пилоты будущего» – это хорошая возможность для молодежи познакомиться с инновационными технологиями и отраслями. Умение работать с беспилотными авиационными системами становится все более актуальным и востребованным навыком. Состязания выявили лучших пилотов, которые представят наш регион на всероссийском этапе чемпионата в Красноярске, – рассказал заместитель председателя Совета регионального отделения «Движения первых» в Омской области Самат Муканов.

– Оценивались как лучшее время, так и точность прохождения трассы. По совокупности результатов определялись баллы участника, и, соответственно, распределялись призовые места, – дополнил рассказ о соревнованиях президент Федерации гонок дронов Омской области Виктор Кузнецов. – Часть ребят не первый раз пульт в руках держат, и они показали хороший результат. Были и новички, которые никогда на симуляторе не летали, но очень хотят научиться. По итогам чемпионата сделаем выводы и выработаем рекомендации, как ребятам следует тренироваться.

В омском региональном этапе Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов приняли участие 16 пилотов (как мальчиков, так и девочек), но, как считает руководитель АНОО ВО «СИБИТ» Максим Родионов, это только начало:

– Считаю развитие беспилотных систем очень перспективным, без преувеличения, стратегическим направлением. До сих пор у многих складывается впечатление, что беспилотники пригодны только для военных целей, но это далеко не так. Беспилотные летательные аппараты актуальны в сельском хозяйстве, геологоразведке, охране общественного порядка, поисково-спасательных работах, энергетике, строительстве и других отраслях. Не случайно на полях Петербургского международного экономического форума даже прозвучал термин «дронономика». Во многих производственных отраслях экономики беспилотники в самое ближайшее время смогут компенсировать дефицит кадров.

Сдерживающим фактором для резкого взлета дронономики пока остается дефицит кадров. Это касается не только пилотов, но и разработчиков обучающих симуляторов и прочего сопутствующего софта. СИБИТ стал одним из первых омских вузов, где началось формирование базы для развития обучающих технологий подготовки кадров в сфере БАС. Совместно с партнером – ООО «СпецМаш-Аэро ИТ» – институт уже реализует образовательную программу профессиональной переподготовки «Управление беспилотным летательным аппаратом» с присвоением квалификации «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом».

Базой для проведения регионального этапа чемпионата «Пилоты будущего» СИБИТ тоже стал не случайно. Участников соревнований в вузе рассматривают как своих потенциальных абитуриентов. Кроме того, их будут приглашать на различные мероприятия и как уже опытных пилотов, способных продемонстрировать бизнес-партнерам вуза все возможности дронов, и как инструкторов для нового поколения операторов БПЛА.