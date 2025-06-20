У стен театра в исполнении артистов Омской драмы прозвучат стихи и песни о войне. Омичи смогут увидеть большую часть труппы.

Уличный концерт (6+), приуроченный ко Дню памяти и скорби начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., пройдет в воскресенье, 22 июня, на территории, прилегающей к театру с левой стороны от центрального входа. Начало в 15 часов.

Прозвучат знакомые всем стихотворения и песни о войне, композиции, которые были написаны во времена Великой Отечественной войны, в исполнении артистов Омской драмы.

В концерте принимают участие: заслуженный артист России Сергей Оленберг, заслуженная артистка России Татьяна Филоненко, актеры Лариса Свиркова, Ирина Бабаян, Ольга Беликова, Дарья Березовская, Олег Берков, Степан Дворянкин, Алина Егошина, Наталия Запивохина, Алина Заулицкая, Артем Ильин, Леонид Калмыков, Игорь Костин, Артем Кукушкин, Иван Курамов, Кристина Лапшина, Мария Макушева, Юлия Пошелюжная, Максим Савенко, Александр Соловьев, Мария Токарева, Егор Уланов, Виталий Храмов, Тимур Муллин (студент музыкально-педагогического колледжа).

Отметим, что омичам предоставляется редкая возможность увидеть во время одного мероприятия большую часть труппы любимого театра.

Фото: Омский государственный академический театр драмы.