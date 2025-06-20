Людям с определенными заболеваниям запрещено употребление летнего блюда.
Употребление популярной летней холодной похлебки может нанести вред здоровью людям с некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы, рассказала врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян в беседе с NEWS.ru.
Эксперт пояснила, что, несмотря на насыщенность полезными ингредиентами вроде яиц, мяса, свежих овощей и зелени, эта еда категорически запрещена пациентам с некоторыми диагнозами.
– Несмотря на пользу окрошки, есть заболевания, при которых употребление ее в пищу противопоказано: это язва желудка, обострение хронических заболеваний ЖКТ, желчнокаменная болезнь. Также с осторожностью ее нужно употреблять при сахарном диабете, – пояснила врач.
Для минимизации рисков и улучшения полезных качеств блюда врач советует исключить из рецепта картофель, колбасу и такую жирную добавку, как майонез, используя белый хлебный квас или обезжиренный кефир в качестве основы.
Натуральный квас богат витаминами, аминокислотами и минералами, благоприятно влияет на состояние кишечной флоры и иммунную систему организма, отметила специалист. Аналогичным эффектом обладает и кефир, содержащий большое количество живых бактерий-пробиотиков, улучшающих обмен веществ и снижающих уровень плохого холестерина.