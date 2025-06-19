Супруги участвуют в конкурсе студенческих семей.

Семья ОмГАУ вышла в финал всероссийского конкурса «Студенческие семьи России». Для участия на отборочном этапе было подано 210 заявок из 55 регионов страны, в числе конкурсантов – 55 семей с детьми.

В финал вышли 30 студенческих семей, семья Кононенко из ОмГАУ – в их числе. Их история началась 10 лет назад, когда супруги начали учиться на одном факультете. Сейчас у пары есть дочь.

Финал конкурса будет проходить с 5 по 9 июля в Московской области. Мероприятие состоится в Гжельском государственном университете. Участников ждут спортивные, интеллектуальные и творческие соревнования. Будет и развлекательная программа, в том числе экскурсии и мастер-классы.

Победителей объявят 8 июля в День семьи, любви и верности.