О ситуации с городскими финансами рассказали в мэрии Омска.

Сегодня, 19 июня, на заседании комитета Омского городского совета по финансово-бюджетным вопросам обсуждались поправки в бюджет 2025 года. Его доходная часть будет увеличена почти на 1 млрд рублей.

Большая часть этих поступлений будет обеспечена за счет межбюджетных трансфертов, которые составят 863 млн рублей. Налоговых и неналоговых исчислений гораздо меньше – 88,4 млн рублей.

Из этих средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры пойдет 462 млн рублей, на капремонт школ – 231 млн, на зарплату работникам Управления дорожного хозяйства и благоустройства – 155 млн, перевозчикам за провоз льготников – 116 млн рублей, на капремонт дорог – 81 млн рублей, на материально-техническое оснащение вводимых в этом году образовательных учреждений – 70 млн рублей, на возмещение недополученных доходов от предоставления льгот на услуги бань – 1,5 млн рублей и т. д.

Основные параметры бюджета после внесения изменений будут выглядеть так:

доходная часть – 43,2 млрд рублей,

расходная часть – до 45,4 млрд рублей,

дефицит – 2,2 млрд рублей.

Комментируя исполнение бюджета в первом квартале текущего года, директор департамента финансов администрации города Омска Ольга Илютикова отметила, что возросли расходы на обслуживание муниципального долга, что связано с ростом ключевой ставки. Однако, как считает главный финансист города, ситуацию удастся переломить.

– В первом квартале у нас были невозобновляемые кредитные линии, сейчас мы перекредитовались на возобновляемые кредитные линии под меньший процент, чем ранее были заключены контракты, – отметила чиновница. – Дефицит бюджета, который мы планировали в части нехватки доходов у нас исполнен больше, чем планировалось. Именно в связи с тем, что мы только в апреле получили основные поступления по налоговым доходам, за первый квартал сложился дефицит больше, чем мы планировали согласно кассовому плану. В то же время кредиторской задолженности по заработной плате мы не допустили. Основные платежи были выполнены.

Глава депфина рассказала, что увеличились сборы по НДФЛ в связи с изменением налогового законодательства (с 1 января 2025 года сборы по НДФЛ из-за введения прогрессивной шкалы ставок: 13 % исчисляется, если доходы до 2,4 млн руб/год, 15 % – для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб/год и т. д.).

– Если сравнивать I квартал – у нас был 1 млрд 490 млн поступлений по доходам на налоги физических лиц, то будет уже 1 млрд 700 млн. У нас приличный рост – 16 %, – подчеркнула Ольга Илютикова.

Добавим, что это пятые изменения главного финансового документа. Его новые параметры будут утверждены на пленарном заседании Омского городского совета, которое состоится 25 июня.