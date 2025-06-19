Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Правоохранители показали кадры с задержания.
В Омске завершилось расследование уголовного дела об организации занятия проституцией. Его рассмотрит Октябрьский районный суд Омска.
Как сообщает полиция, местный житель зарегистрировал юрлицо, купил нежилое помещение, еще одно – арендовал и устроил в них бордели под видом массажных салонов. В этих заведениях работали 8 его соучастниц в качестве управляющих и администраторов и еще 11 девушек-«массажисток», которые оказывали интимные услуги.
Бордель существовал с марта 2019 года по июнь 2024 года, пока его не заметили сотрудники уголовного розыска.
Отметим, что это не первый бордель, обнаруженный в Омске. В одном из них даже работал мужчина-проститут.
Андрей Андреев
·Происшествия

Правоохранители показали кадры с задержания.
В Омске завершилось расследование уголовного дела об организации занятия проституцией. Его рассмотрит Октябрьский районный суд Омска.
Как сообщает полиция, местный житель зарегистрировал юрлицо, купил нежилое помещение, еще одно – арендовал и устроил в них бордели под видом массажных салонов. В этих заведениях работали 8 его соучастниц в качестве управляющих и администраторов и еще 11 девушек-«массажисток», которые оказывали интимные услуги.
Бордель существовал с марта 2019 года по июнь 2024 года, пока его не заметили сотрудники уголовного розыска.
Отметим, что это не первый бордель, обнаруженный в Омске. В одном из них даже работал мужчина-проститут.
Андрей Андреев