·Происшествия

Из школьниц на севере Омской области делали проституток

Их вовлекала в преступную деятельность целая группа людей.

В Тарский городской суд Омской области поступило уголовное дело преступной группы из 11 человек. Семерых обвиняют в организации занятия проституцией, а четверых – в вовлечении в проституцию несовершеннолетних.

По версии следствия, преступная группа состояла из организатора, соисполнителей и пособников. Они разделили между собой конкретные роли и обязанности. Однако, как именно они вовлекали подростков в незаконную деятельность, не сообщается.

