Компанию ему составляли 25 девушек с низкой социальной ответственностью.

Первомайский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу об организации проституции. С июля 2021 года по март 2023-го в городе действовала сеть массажных салонов, в которых оказывались услуги интимного характера.

Нелегальный бизнес организовал индивидуальный предприниматель, который для придания видимости законной деятельности заключал договоры аренды, уборки, охраны помещений массажных салонов, установил в них платежные терминалы и даже официально взял на работу «мастеров массажа». По факту же 25 девушек и один мужчина оказали интимные услуги.

Вместе с организатором притонов на скамье подсудимых оказались 9 женщин, работавших администраторами. Им были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией) и п. «в» ч. 2 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией).

– Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил организатору преступной группы наказание в виде 3 лет лишения свободы, трем наиболее активным участникам – от 1 года до 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. После оглашения приговора они были взяты под стражу в зале суда, – сообщили в областной прокуратуре.

Остальных администраторов сети массажных салонов приговорили к принудительным работам на срок от 4 до 6 месяцев. Одна из фигуранток была оштрафована на 100 тыс. рублей.