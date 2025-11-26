Школьницы из Омской области требуют 800 тысяч со своих сутенеров

Девушки-подростки считают, что им причинили моральные страдания.

В полиции рассказали подробности организации занятия проституцией и вовлечения в нее подростков. Как сообщалось ранее, в Таре Омской области действовала преступная группа из 11 человек, включая организаторов, соисполнителей и пособников.

По версии следствия, в феврале 2021 года незаконный бизнес организовали две ранее судимые женщины. Они привлекли администраторов гостиниц и саун, водителей и охранников. Интимные услуги оказывали 7 девушек, 2 из которых были несовершеннолетними.

Бордель накрыли в апреле 2024 года. Расследование уже завершилось. Дело рассмотрит Тарский городской суд.

Отметим, что большинство из соучастников отрицает свою вину. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

В прокуратуре также отметили, что несовершеннолетние, которых вовлекли в проституцию, решили взыскать со своих сутенеров компенсацию морального вреда. Они требуют 800 тысяч рублей.