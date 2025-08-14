В подчинении у нее были приятели и девушки, нуждающиеся в деньгах.

Жительница Омска организовала в коттедже притон с проститутками и наркотиками. Как сообщили в полиции, омичка занималась незаконной деятельностью вместе с шестью приятелями, которые работали на нее администраторами и водителями.

Интимные услуги оказывали девушки, которые находились в сложном материальном положении. Их находили с помощью рекламы и прямо предлагали заниматься проституцией, обещая высокий заработок, безопасность и анонимность.

– Сообщники поддерживали связь с работниками саун, гостиниц и отелей, куда незамедлительно доставляли девушек и наркотики, – сообщили в полиции.

Наркотики преступники хранили там же, в коттедже, или оперативно привозили клиентам, покупая и забирая из тайников.

Организатора притона и ее приятелей задержали полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Троих заключили под стражу, остальных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждены уголовные дела.