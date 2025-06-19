Много насекомых и водоросли стали причиной кожных реакций.

Администрация экопарка озера Линево прокомментировала жалобы омичей, появившиеся после того, как несколько человек заметили высыпания на коже после купания.

В ответ на жалобы представители экопарка объяснили, что в этом году на озере Линево много насекомых, особенно в начале лета. Это связано с природными особенностями региона. В экопарке подчеркнули, что наличие насекомых возле водоемов – естественное явление, а их численность зависит от сезона и погодных условий. Также теплая зима без морозов способствовала активному росту водорослей в озере, что у людей с аллергией может вызвать такие реакции, как крапивница.

В администрации также отметили, что озеро Линево – это природный парк с сохраненной экосистемой тайги, где многие территории остаются в первозданном виде. На берегах нет оборудованных пляжей и туристической инфраструктуры, о чем посетителей предупреждает табличка с надписью «Купаться запрещено».