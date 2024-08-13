Городская администрация борется с омичами, которые купаются в небезопасных местах.

Омская мэрия продолжает борьбу с людьми, которые купаются в неположенных для этого местах. Во время очередного рейда специалисты департамента общественной безопасности проверили 26 мест купания в Центральном округе.

– Омичам, купающимся в районе Ленинградского моста, там, где установлены знаки о запрете купания, разъяснено, как это опасно и что за подобное поведение они могут быть привлечены к административной ответственности, – рассказали в городской администрации.

В мэрии отметили, что рядом располагается пляж «Центральный-2», на котором есть все условия для безопасного отдыха. Там чистый песок и питьевая вода, а также каждый день с утра до вечера дежурят спасатели.

Ранее именно они пришли на помощь несовершеннолетним девочкам, которые отдыхали у воды без родителей. В городской администрации подчеркнули, что хотя детей и подростков оштрафовать не могут, но административное наказание грозит родителям, которые плохо исполняют свои обязанности.