В прошлому году жители столкнулись с такой же проблемой.
Местные жители обратились с тревожной информацией о появлении сыпи после купания в озере Линево, известном многим омичам как популярное место отдыха.
– Хотела бы поделиться с вами случившейся с произошедшей нами проблемой! Мы решили съездить покупаться на озеро Линево, и с нами случилась такая проблема: мой младший брат и тетя искупались в воде, и на следующий день у них на теле появились прыщи, не от насекомых, а именно из-за того что они искупались в воде. У кого была такая же проблема, прошу, будьте внимательны! – говорится в сообщении в группе «Подслушано в Муромцево» соцсети «ВКонтакте».
Некоторые комментаторы рассказали, что похожее явление фиксировалось годом ранее.
– В прошлом году ездили на Линево и тоже покрывались этими пятнами. Больше туда не ездим, – сообщил омич.
– Это 100 процентов церкариоз, знакомые всей семьей в том году заразились так же, у детей температура под 40 была, они в городе сдавали анализы, – отметила другая местная жительница.
Многие пользователи сообщества предполагают, что симптомы соответствуют заболеванию под названием «церкариоз», которое вызывает раздражение кожи при контакте с паразитическими личинками, распространяемыми водоплавающими птицами. Заболевание проявляется зудящей сыпью. Впрочем официального подтверждения эта гипотеза не получила. Поэтому такие последствия после купания в озере так и остаются загадкой.