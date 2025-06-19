Врачи рекомендуют включать в рацион клубнику, абрикосы, вишню и молодой горошек.

Специалисты Республиканского центра общественного здравоохранения и медицинской профилактики Уфы назвали в разговоре с Ufatime.ru несколько сезонных фруктов и ягод, которые особенно полезны для здоровья в июне.

Врачи отмечают, что уже в июне стоит включить в рацион клубнику - ягоду, которая благоприятно влияет на работу почек, печени и кишечника, улучшает настроение и замедляет старение организма. Кроме того, эксперты рекомендуют в начале лета употреблять абрикосы - они обладают мощным антиоксидантным действием и поддерживают здоровую микрофлору кишечника.

В июне специалисты также рекомендуют включить в рацион вишню - ягоду, которая поддерживает работу почек и сердца, помогает предотвратить остеопороз и снижает риск образования тромбов. Кроме того, врачи отмечают пользу молодого горошка, богатого растительным белком, клетчаткой и фолиевой кислотой, который особенно полезен при анемии.