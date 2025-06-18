Складские помещения откроют ближайшей весной.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал соглашение с руководством торговой сети «Магнит» о строительстве нового логистического центра. Центр будет располагаться в Омске, однако точное место власти пока не называют.

Построить и открыть распределительный центр планируется к весне 2026 года. Его площадь превысит 40 тыс. кв. м. Хранить и сортировать там будут как продукты питания, так и другие товары.

Инвестор вложит в проект более 3 млрд рублей. Это позволит создать в Омске 200 новых рабочих мест.

Ранее Ozon и «Вайлдберриз» начали строительство своих распределительных центров в Омске.