Из планируемых 10 дошкольных учреждений осталось 7.

Сегодня, 18 июня, на заседании комитета Омского горсовета по вопросам архитектуры и землепользования обсуждался вопрос по вводу в экплуатацию детских садов. Так, например, в микрорайоне Зеленая Река на Левобережье планировалось 10 дошкольных учреждений на почти 3 тыс. мест. Позже, после подписания соглашений, в микрорайоне осталось 7 садиков, рассчитанных на 1830 мест.

Как рассказал директор департамента архитектуры и строительства Омска Роман Воробьев, такое «урезание» детских садов почти вполовину связано с изменением нормативов, по которым рассчитывается среднее количество детей, проживающих на территории микрорайона.

– Это связано с изменением нормативных показателей, когда мы считаем количество детей-дошкольников и обучающихся в школах, – прокомментировал вопрос Воробьев.

Также директор отметил, что раньше постройка образовательных учреждений ложилась на плечи города и финансировалась из городского бюджета, однако сейчас этим занимается застройщик. Всего застройщик Зеленой Реки, компания «Эталон», должен построить в микрорайоне семь детских садов от 240 до 350 мест и три средние общеобразовательные школы: одну на 1122 места и две по 1200 мест.