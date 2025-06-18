На Райана Спунера претендует клуб из Баварии.

Экс-нападающий «Авангарда» Райан Спунер может в ближайшее время оказаться в Немецкой Хоккейной Лиге. Об этом сообщает телеграм-канал «Трансферы КХЛ | ХОККЕЙ» со ссылкой на свой источник.

В подписании игрока заинтересована баварская команда «Штраубинг Тайгерс». Помимо бывшего «ястреба», немецкий клуб планирует подписать белорусского нападающего из «Адмирала» Шейна Принса.

В этом сезоне Спунер присоединился к «Авангарду» уже по ходу сезона. В регулярке нападающий провел 54 игры, забросил 8 шайб и отдал 31 голевую передачу. В плей-офф нападающий сыграл в 13 матчах и добавил к своей статистике еще 3 результативных очка.

Напомним, что сразу после окончания сезона «Авангард» объявил о расторжении контракта с форвардом.