Они выдавали займы, не имея на это разрешения.

Центральный банк России включил в список подозрительных компаний три предприятия из Омска, занимавшихся предоставлением займов без наличия соответствующих разрешений. Некоторые из них маскировались под деятельность комиссионных магазинов, фактически оказывая финансовые услуги незаконно.

Заместитель главы отделения Центрального банка России в Омске Наталья Стрельникова подчеркнула, что часто мошенники используют схемы, похожие на работу ломбарда.

– То есть они принимают в залог ценное имущество и выдают деньги. Однако делают это без залогового билета и с правом обратного выкупа. По сути, могут продать залог в любой момент, ведь юридически имущество залогом не является. Поэтому будьте очень внимательными и проверяйте компании, прежде чем заключать с ними договоры. Это касается и фирм, которые оказывают услуги в интернете. Мошеннические проекты там не редкость, – объяснила Стрельникова.

Проверка возможна через мобильное приложение «ЦБ Онлайн» или сайт Банка России. Если компании нет в реестрах, лучше с ней не связываться.