Цены на частные дома в пригороде выросли на 23 %.

За последний год в Омской области зафиксирован значительный рост цен на индивидуальные жилые дома. По информации экспертов «Яндекс. Недвижимости», регион занял второе место в России по темпам дорожания загородной недвижимости. Средняя стоимость частного дома в Омской области выросла на 23,4 %, достигнув отметки в 4,6 млн рублей.

Первое место по росту цен заняла Республика Башкортостан, где стоимость жилья увеличилась на 24,9 %, а средняя цена дома достигла 6,2 млн рублей. Третье место заняла Волгоградская область с подъемом цен на 22,6 % и средней стоимостью 4,8 млн рублей.

Несмотря на повышение цен, Омская область сохраняет позицию среди регионов с одной из самых низких медиан цен на квадратный метр. В регионе эта величина составляет 54 тыс. рублей, что выгоднее, чем в Пермском крае и Волгоградской области, где квадратный метр обходится в 51 тыс. рублей.

В целом по России средние цены на частные дома в городах-миллионниках выросли на 12,4 %. Однако аналитики обращают внимание на то, что в отдельных регионах наблюдается тенденция к снижению стоимости жилья, а в половине субъектов страны цены практически стабилизировались.