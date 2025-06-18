Омск-Информ
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·Общество

Эксперт объяснил, какие плоды будут самыми вкусными.
Отечественные арбузы, выращенные в открытом грунте, начнут поступать в продажу во второй половине июля – первой декаде августа. По словам эксперта, это самое время для покупки арбузов, когда они сладкие и сочные, не переспевшие. Наилучшими для приобретения станут плоды, созревшие естественным способом в Астрахани, Оренбурге, Волгограде, Краснодарском крае и Дагестане, сообщил Ленте.ру доцент кафедры общей биологии и экологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов.
– Чуть пораньше, в конце июня, на торговых прилавках России появятся арбузы из Ирана, Турции, Узбекистана. Но из-за того, что в стоимости арбуза очень большую долю занимает логистика, они вряд ли будут дешевыми, – добавил эксперт.
Ранее биотехнолог рассказала о фруктах и ягодах, которые могут навредить здоровью.
1235Мария Филимонова
·Общество

Эксперт объяснил, какие плоды будут самыми вкусными.
Отечественные арбузы, выращенные в открытом грунте, начнут поступать в продажу во второй половине июля – первой декаде августа. По словам эксперта, это самое время для покупки арбузов, когда они сладкие и сочные, не переспевшие. Наилучшими для приобретения станут плоды, созревшие естественным способом в Астрахани, Оренбурге, Волгограде, Краснодарском крае и Дагестане, сообщил Ленте.ру доцент кафедры общей биологии и экологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов.
– Чуть пораньше, в конце июня, на торговых прилавках России появятся арбузы из Ирана, Турции, Узбекистана. Но из-за того, что в стоимости арбуза очень большую долю занимает логистика, они вряд ли будут дешевыми, – добавил эксперт.
Ранее биотехнолог рассказала о фруктах и ягодах, которые могут навредить здоровью.
1235Мария Филимонова