Омск-Информ
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·Происшествия

Без водоснабжения остались 8 районов.

СУ СК по Омской области проводит проверку после сообщений о перебоях с водоснабжением в ряде населенных пунктов региона.

Подача воды прекратилась из-за аварии на магистральном водопроводе «Троицкое – Шараповка». В результате просшествия ОАО «Омскоблводопровод» прекратило подачу воды в населенные пункты Омского, Азовского, Марьяновского, Москаленского, Любинского, Называевского, Исилькульского и Таврического районов.

В ходе проверки устанавливаются обстоятельства и причины происшедшего. Ответственным лицам будет дана соответствующая правовая оценка по статье 293 УК РФ («Халатность»).

Как сообщили в следкоме, в настоящее время принимаются меры для скорейшего восстановления водоснабжения в пострадавших населенных пунктах.

Олег Кипорук
·Происшествия

Без водоснабжения остались 8 районов.

СУ СК по Омской области проводит проверку после сообщений о перебоях с водоснабжением в ряде населенных пунктов региона.

Подача воды прекратилась из-за аварии на магистральном водопроводе «Троицкое – Шараповка». В результате просшествия ОАО «Омскоблводопровод» прекратило подачу воды в населенные пункты Омского, Азовского, Марьяновского, Москаленского, Любинского, Называевского, Исилькульского и Таврического районов.

В ходе проверки устанавливаются обстоятельства и причины происшедшего. Ответственным лицам будет дана соответствующая правовая оценка по статье 293 УК РФ («Халатность»).

Как сообщили в следкоме, в настоящее время принимаются меры для скорейшего восстановления водоснабжения в пострадавших населенных пунктах.

Олег Кипорук