Без водоснабжения остались 8 районов.
СУ СК по Омской области проводит проверку после сообщений о перебоях с водоснабжением в ряде населенных пунктов региона.
Подача воды прекратилась из-за аварии на магистральном водопроводе «Троицкое – Шараповка». В результате просшествия ОАО «Омскоблводопровод» прекратило подачу воды в населенные пункты Омского, Азовского, Марьяновского, Москаленского, Любинского, Называевского, Исилькульского и Таврического районов.
В ходе проверки устанавливаются обстоятельства и причины происшедшего. Ответственным лицам будет дана соответствующая правовая оценка по статье 293 УК РФ («Халатность»).
Как сообщили в следкоме, в настоящее время принимаются меры для скорейшего восстановления водоснабжения в пострадавших населенных пунктах.