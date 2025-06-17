Омск-Информ
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·Общество

В администрации заведения рассказали подробности приватного мероприятия.

В омских соцсетях появилась информация о некоей вечеринке в суши-баре «Зебры», на которую не пустили мужчин. Веселились сугубо девушки.

Управляющая заведением Галина Зарина рассказала, почему не пригласили представителей сильного пола.

– 7 июня вход в суши-бар «Зебры» был ограничен для мужчин – но только на пару часов. В это время у нас проходила закрытая встреча с психологом, участие в которой могли принять только женщины. Причина кроется в интимности темы для обсуждения: «Почему мужчины изменяют?», – пояснила руководитель Om1.ru.

В заведении такие женские встречи проводятся регулярно. 

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·Общество

В администрации заведения рассказали подробности приватного мероприятия.

В омских соцсетях появилась информация о некоей вечеринке в суши-баре «Зебры», на которую не пустили мужчин. Веселились сугубо девушки.

Управляющая заведением Галина Зарина рассказала, почему не пригласили представителей сильного пола.

– 7 июня вход в суши-бар «Зебры» был ограничен для мужчин – но только на пару часов. В это время у нас проходила закрытая встреча с психологом, участие в которой могли принять только женщины. Причина кроется в интимности темы для обсуждения: «Почему мужчины изменяют?», – пояснила руководитель Om1.ru.

В заведении такие женские встречи проводятся регулярно. 

1156