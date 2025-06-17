Владелец сам задержал угонщика.

В полицию обратился 24-летний омич, профессионально занимающийся ремонтом велосипедов. Он сообщил, что держал дорогой велосипед на лестничной площадке дома на улице Магистральной, но утром на месте его не оказалось. Средство передвижения веломеханик оценил в 185 тысяч рублей.

Вскоре потерпевший случайно встретил мужчину, едущего на украденном велосипеде по улице Энтузиастов. Пострадавший мгновенно узнал свое имущество, так как велосипед был собран им лично из дорогих запчастей. Механик самостоятельно задержал незнакомца и передал прибывшим полицейским.

На допросе подозреваемый пояснил, что в ночь происшествия распивал спиртное возле дома заявителя, а зайдя в подъезд, заметил оставленный без замка велосипед и решил воспользоваться ситуацией, уехав на нем домой.

Вещь возвращена владельцу. Следователем отдела полиции № 8 УМВД России по Омску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).