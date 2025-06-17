Омск-Информ
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·Общество

Около исторического здания лежит множество мешков с мусором. 
Житель Омска выразил недовольство антисанитарной обстановкой во дворе старинного здания на улице Ленина, 14. Автор обращения жалуется на скопившийся мусор, неприятные запахи и общее запущенное состояние территории.
– Хочу обратить особое внимание администрации города Омска на то, что творится в центре города. Центр, историческое здание на улице Ленина, 14... А точнее – задворки здания. Где устроили свалку, где царит сейчас зловоние, грязь... Не хватает только крыс. Ну, думаю, в ночное время и такое имеет место, – говорится в сообщении.
Местный житель возмущен произошедшим, указывая на то, что омичи, гуляющие по выходным на пешеходном Любинском, не обращают внимания на этот кошмар. 
Официального ответа мэрии пока что не поступало.
Мария Филимонова
·Общество

Около исторического здания лежит множество мешков с мусором. 
Житель Омска выразил недовольство антисанитарной обстановкой во дворе старинного здания на улице Ленина, 14. Автор обращения жалуется на скопившийся мусор, неприятные запахи и общее запущенное состояние территории.
– Хочу обратить особое внимание администрации города Омска на то, что творится в центре города. Центр, историческое здание на улице Ленина, 14... А точнее – задворки здания. Где устроили свалку, где царит сейчас зловоние, грязь... Не хватает только крыс. Ну, думаю, в ночное время и такое имеет место, – говорится в сообщении.
Местный житель возмущен произошедшим, указывая на то, что омичи, гуляющие по выходным на пешеходном Любинском, не обращают внимания на этот кошмар. 
Официального ответа мэрии пока что не поступало.
Мария Филимонова