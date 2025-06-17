Победителям старшей группы присвоят звания мастеров спорта.

В Омске прошел восьмой мастерский турнир по ММА «Кубок Шлеменко». География участников оказалась широкой – на соревновании собрались более 500 спортсменов из 24 регионов России. Это спортивное состязание уже на протяжении восьми лет проходит при поддержке правительства Омской области и программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

– Омск – центр различных единоборств! – сказал губернатор Омской области Виталий Хоценко. – И ММА у нас активно развивается благодаря Александру Павловичу Шлеменко. Он делает много не только для профессиональных единоборств, но и для вовлечения молодежи в спорт.

В соревнованиях участвовали спортсмены четырех возрастных категорий. Победителям старшей группы (18–20 лет) присвоят звания мастеров спорта России, а призерам – кандидатов в мастера спорта.

– Ежегодно «Кубок Шлеменко» демонстрирует талант и упорство юных спортсменов со всей страны, – рассказала директор программы социальных инвестиций «Родные города» Ярина Сугакова. – Каждый атлет в октагоне – пример настойчивости и стремления к победе! Эти соревнования вдохновляют детей и подростков вести активный образ жизни и стремиться к самосовершенствованию. Система «Шторм» уже десять лет создает необходимые условия для развития юных спортсменов. Мы вместе поддерживаем и побуждаем молодежь достигать высот, как в спорте, так и в жизни.

Бойцы соревновались как в личном, так и в командном зачете. Победу в командном первенстве одержала сборная Омской области. Финальные поединки прошли в формате яркого шоу: ринг-анонсер эффектно приглашал юных спортсменов в октагон, а их достижения демонстрировались в эффектных профайлах.