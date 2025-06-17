Основной имущественный комплекс бывшего учебного заведения уже передан в региональную собственность.

Сегодня, 17 июня, в Омском городском совете на комитете по муниципальной собственности депутаты одобрили передачу на баланс области часовню в честь Георгия Победоносца, которая располагается на территории бывшего кадетского корпуса на улице Ленина.

– Основной имущественный комплекс бывшего кадетского корпуса уже передан, на здание часовни не было технической документации, а также она не была поставлена на кадастровый учет, – рассказала заместитель директора департамента имущественных отношений Мария Стуколова.

Часовня была построена в 1990-е годы курсантами бывшего Омского общевойскового командного училища, ныне расформированного, которое базировалось в здании бывшего кадетского корпуса.

Напомним, что 15 мая губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что здания бывшего кадетского корпуса признаны пригодными к эксплуатации, когда как пять лет назад именно аварийное состояние объекта стало причиной для строительства нового военного образовательного учреждения за парком Победы.

Глава региона уверил тогда, что свое образовательное назначение корпус сохранит, но держит интригу. О назначении объекта, который там планируют создать, он должен объявить на полях ПМЭФ-2025, который стартует уже завтра, 18 июня.