Омск-Информ
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·Общество

Ограничения связаны с ремонтом путей.
Сегодня, 17 июня, в Омске трамваи № 1, 4, 7 снова будут курсировать по укороченным маршрутам, только до остановки «Улица 11-я Ремесленная», не проезжая дальше в «Амур». Ограничения будут действовать с 20:30 до 5:30. Укороченными маршруты также будут вечером 19 июня и утром 20 июня.
Как сообщили в мэрии, ограничения движения связаны с капитальным ремонтом трамвайных путей в «Амуре», на участке от 5-й Северной до 8-й Восточной.
Андрей Андреев
·Общество

Ограничения связаны с ремонтом путей.
Сегодня, 17 июня, в Омске трамваи № 1, 4, 7 снова будут курсировать по укороченным маршрутам, только до остановки «Улица 11-я Ремесленная», не проезжая дальше в «Амур». Ограничения будут действовать с 20:30 до 5:30. Укороченными маршруты также будут вечером 19 июня и утром 20 июня.
Как сообщили в мэрии, ограничения движения связаны с капитальным ремонтом трамвайных путей в «Амуре», на участке от 5-й Северной до 8-й Восточной.
Андрей Андреев