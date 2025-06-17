Омск-Информ
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·Общество

Предприятие организовало проверку более 300 котельных теплоснабжающих организаций.

Метрологи «Газпром межрегионгаз Омск» приступили к проверке узлов измерения расхода газа (УИРГ) на 318 котельных теплоснабжающих организаций (ТСО) в Омске и 24 районах Омской области.

Мероприятия проводят для контроля работоспособности счетчиков и достоверности показаний потребляемых объемов газа. Проверка ведется для своевременной подачи газа на котельные ТСО к следующему отопительному сезону.

Сейчас метрологи проверяют счетчики на котельных теплоснабжающих организаций в Омске, а потом приступят к работе в районах области. Проверяют обычные и интеллектуальные узлы измерения.

– Интеллектуальные счетчики установлены на котельных ТСО в Марьяновском и Азовском районах, – рассказал начальник отдела метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Бабешин. – Наши потребители выбирают приборы нового поколения, потому что это расширенный диапазон измерений и автоматическая передача показаний на сервер поставщика по беспроводным каналам.

Метрологи проверяют работоспособность узлов учета и достоверность показаний потребляемых объемов газа. Также они опломбируют счетчики после поверки и считывают архивные показания с корректоров для сверки данных по объемам потребления. Проверка узлов учета газа на котельных ТСО завершится до 17 сентября.

·Общество

Предприятие организовало проверку более 300 котельных теплоснабжающих организаций.

Метрологи «Газпром межрегионгаз Омск» приступили к проверке узлов измерения расхода газа (УИРГ) на 318 котельных теплоснабжающих организаций (ТСО) в Омске и 24 районах Омской области.

Мероприятия проводят для контроля работоспособности счетчиков и достоверности показаний потребляемых объемов газа. Проверка ведется для своевременной подачи газа на котельные ТСО к следующему отопительному сезону.

Сейчас метрологи проверяют счетчики на котельных теплоснабжающих организаций в Омске, а потом приступят к работе в районах области. Проверяют обычные и интеллектуальные узлы измерения.

– Интеллектуальные счетчики установлены на котельных ТСО в Марьяновском и Азовском районах, – рассказал начальник отдела метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Бабешин. – Наши потребители выбирают приборы нового поколения, потому что это расширенный диапазон измерений и автоматическая передача показаний на сервер поставщика по беспроводным каналам.

Метрологи проверяют работоспособность узлов учета и достоверность показаний потребляемых объемов газа. Также они опломбируют счетчики после поверки и считывают архивные показания с корректоров для сверки данных по объемам потребления. Проверка узлов учета газа на котельных ТСО завершится до 17 сентября.