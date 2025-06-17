Предприятие организовало проверку более 300 котельных теплоснабжающих организаций.

Метрологи «Газпром межрегионгаз Омск» приступили к проверке узлов измерения расхода газа (УИРГ) на 318 котельных теплоснабжающих организаций (ТСО) в Омске и 24 районах Омской области.

Мероприятия проводят для контроля работоспособности счетчиков и достоверности показаний потребляемых объемов газа. Проверка ведется для своевременной подачи газа на котельные ТСО к следующему отопительному сезону.

Сейчас метрологи проверяют счетчики на котельных теплоснабжающих организаций в Омске, а потом приступят к работе в районах области. Проверяют обычные и интеллектуальные узлы измерения.

– Интеллектуальные счетчики установлены на котельных ТСО в Марьяновском и Азовском районах, – рассказал начальник отдела метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Бабешин. – Наши потребители выбирают приборы нового поколения, потому что это расширенный диапазон измерений и автоматическая передача показаний на сервер поставщика по беспроводным каналам.

Метрологи проверяют работоспособность узлов учета и достоверность показаний потребляемых объемов газа. Также они опломбируют счетчики после поверки и считывают архивные показания с корректоров для сверки данных по объемам потребления. Проверка узлов учета газа на котельных ТСО завершится до 17 сентября.