Терапевт рекомендует отказаться от кофе, газировки и следить за питьевым режимом.

В жаркую погоду сосуды работают с повышенной нагрузкой, поэтому особенно важно внимательно следить за своим образом жизни. В такие периоды не рекомендуется употреблять кофе и сладкие газированные напитки. Об этом рассказала доцент кафедры терапии медфакультета Госуниверситета просвещения Ирина Волгина в интервью NEWS.ru.

- Перепады температуры, особенно резкий переход к жаре, могут серьёзно повлиять на состояние сосудов. Чтобы снизить это негативное воздействие, важно соблюдать здоровый образ жизни: отказаться от вредных привычек, в том числе алкоголя. Также желательно исключить напитки, содержащие кофеин и сахар, поскольку они усиливают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и требуют дополнительного потребления жидкости, - заявила Волгина.

Кроме того, врач подчеркнула, что в жару важно правильно питаться - это помогает снизить стресс для организма. Она добавила, что при активном образе жизни следует всегда иметь при себе бутылку с негазированной водой и регулярно восполнять водный баланс.