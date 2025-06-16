Омск-Информ
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·Общество

Газоснабжение восстановлено после проверки и передачи сети новому оператору.

Октябрьский районный суд Омска досрочно прекратил исполнение административного наказания в отношении потребительского общества «Искра-2».

Ранее организацию признали виновной в нарушении требований промышленной безопасности при эксплуатации газопровода и приостановили ее деятельность на 60 суток. Газораспределительная сеть, проходящая по улицам 15-я Рабочая, Кирова, 34-я Рабочая и Хабаровская, временно была передана в эксплуатацию АО «Омскоблгаз». Новый оператор устранил все выявленные нарушения.

С учетом представленных доказательств суд удовлетворил ходатайство и постановил досрочно прекратить административное приостановление деятельности.

Напомним, ранее следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя потребительского общества «Искра-2» по факту злоупотребления полномочиями.

Алексей Новиков
·Общество

Газоснабжение восстановлено после проверки и передачи сети новому оператору.

Октябрьский районный суд Омска досрочно прекратил исполнение административного наказания в отношении потребительского общества «Искра-2».

Ранее организацию признали виновной в нарушении требований промышленной безопасности при эксплуатации газопровода и приостановили ее деятельность на 60 суток. Газораспределительная сеть, проходящая по улицам 15-я Рабочая, Кирова, 34-я Рабочая и Хабаровская, временно была передана в эксплуатацию АО «Омскоблгаз». Новый оператор устранил все выявленные нарушения.

С учетом представленных доказательств суд удовлетворил ходатайство и постановил досрочно прекратить административное приостановление деятельности.

Напомним, ранее следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя потребительского общества «Искра-2» по факту злоупотребления полномочиями.

Алексей Новиков