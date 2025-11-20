Омск-Информ
·Происшествия

Мэр Омска опроверг видео о найденых «виновниках» повреждения газопровода

Шелест назвал ролик фейком и предупредил о попытках дестабилизировать город

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест рассказал о появлении в домовых чатах города фейкового видео. В ролике якобы он комментирует причины повреждения газопровода и утверждает, что виновниками являются преступники, а не авария.

– Друзья, это видео – ФЕЙК, а преступники – те, кто делает и распространяет эти лживые ролики. Не поддавайтесь панике и не играйте на руку тем, кто хочет дестабилизировать наше общество, – заявил Шелест в своем телеграм-канале.

Градоначальник также призвал омичей доверять только проверенной информации из официальных источников. Жителей просят, заметив этот материал, предупреждать других, что это ложь и провокация, и не поддаваться на манипуляции.

