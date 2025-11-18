Восстановление газопровода под Омском продолжится всю ночь

Все службы занимаются ликвидацией последствий и восстановительными работами.

Ильдар Гумаров, пресс-служба губернатора и правительства Омской области

Газопровод под Омском будут восстанавливать круглосуточно, об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. Глава региона отметил, что ситуация остается под полным контролем, а устранение последствий аварии продолжается.

Напомним, что сегодня, 18 ноября, в 8:16 по местному времени на участке магистрального газопровода в поле недалеко от поселка Ростовка Омского района Омской области произошла авария, вызвавшая возгорание.

Пожар был локализован, пострадавших нет.

Сейчас все силы региональных и федеральных служб задействованы на восстановительных работах, координирует их правительство Омской области.

– В поселке Ростовка Омского района специалисты устраняют последствия аварии на газопроводе. Работы будут вестись всю ночь и продолжатся до полного устранения, – отметил Виталий Хоценко.

Ранее «Омск-информ» сообщал о том, что образовательные учреждения в Омской области переводят на дистанционное обучение из-за инцидента в Ростовке. Заявление об этом приписывают губернатору Омской области Виталию Хоценко. Якобы был выброс опасных веществ в атмосферу во время аварии, что и послужило поводом для принятия такого решения. Позже выяснилось, что это фейковое сообщение.