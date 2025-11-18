В Омске опровергли информацию о переводе школ на дистант из-за пожара на газопроводе

Фейковая информация распространяется по соцсетям.

Сегодня, 18 ноября, появилась информация о том, что образовательные учреждения в Омской области переводят на дистанционное обучение из-за инцидента в Ростовке. Заявление об этом приписывают губернатору Омской области Виталию Хоценко. Якобы был выброс опасных веществ в атмосферу во время аварии, что и послужило поводом для принятия такого решения.

– Информация, которая содержится в этом сообщении, не соответствует действительности. Доверяйте только официальным источникам, – цитирует Ом1 пресс-секретаря главы региона Мину Ахвердиеву.

Добавим, что в п. Ростовка Омского района Омской области, где и произошел пожар, побывала передвижная экологическая лаборатория Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования министерства природных ресурсов и экологии Омской области. Специалисты провели отбор и анализ проб воздуха на месте происшествия. По результатам отбора проб превышений предельно допустимой концентрации по контролируемым примесям не зафиксировано.