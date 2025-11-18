Передвижная эколаборатория проверила качество воздуха на месте пожара под Омском

В разных точках населенного пункта работали экологи.

минприроды Омской области

Сегодня, 18 ноября, в п. Ростовка Омского района Омской области произошел пожар на магистральном газопроводе-отводе. С огнем боролись 18 человек личного состава и четыре единицы техники. Пожар был локализован.

На месте происшествия побывала передвижная экологическая лаборатория Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования Министерства природных ресурсов и экологии Омской области. Специалисты провели отбор и анализ проб воздуха на месте происшествия.

– По метеорологическим условиям, в частности направлению ветра, исследования качества воздуха производились в жилой зоне поселка Ростовка в нескольких точках. По результатам отбора проб превышений предельно допустимой концентрации по контролируемым примесям не зафиксировано, – заявил глава минприроды Евгений Ковтун.

По факту началась доследственная проверка. По одной из версий, произошла утечка газа на подземном участке газопровода-отвода.