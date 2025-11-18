Пожаром на газовой трубе под Омском заинтересовались силовики

Подробности инцидента выясняют ФСБ, следком и прокуратура.

Взрывом газовой трубы возле поселка Ростовка Омского района заинтересовались силовики. Напомним, что инцидент произошел сегодня, 18 ноября.

Как рассказала официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, возгорание произошло при проведении ремонта на подземном газопроводе. Сотрудники МЧС справились с пожаром, пострадавших нет.

– В поселке Ростовка в ходе проведения ремонтных работ на наземном газопроводе произошло возгорание газа. Горение локализовано. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины инцидента выясняются, – рассказала Руснак.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова, по факту возгорания на газопроводе проводится проверка.

– Следователи выехали на место происшествия для осмотра и выяснения всех причин произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, – рассказала Болдинова.

По предварительным данным следкома, на подземном участке магистрального газопровода-отвода произошла утечка газа.

Прокуратура Омской области

Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки. На месте уже потушенного пожара работает прокурор Омского района Владислав Васильев.

– В целях координации действий правоохранительных органов на месте происшествия находится прокурор Омского района Владислав Васильев, – сообщили в ведомстве.

Напомним, что взрыв произошел примерно в 300 метрах от жилых домов и впоследствии привел к возгоранию поля.