Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Взорвалась труба: под Омском из-за утечки газа вспыхнуло поле

Жителей ближайших домов напугал этот инцидент.

Сегодня жители Ростовки, расположенной под Омском, сообщили о взрыве газовой трубы, который привел к пожару. Испуганные ростовчане опубликовали в соцсетях видео. Инцидент произошел примерно в 300 метрах от жилых домов.

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, возгорание произошло в поле.

– По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода. На месте работают специалисты оперативных служб, – рассказал Хоценко.

Глава региона также отметил, что, по предварительной информации, никто из местных жителей в происшествии не пострадал. Причины утечки газа и пожара выясняют правоохранители.

1077
·Происшествия

Взорвалась труба: под Омском из-за утечки газа вспыхнуло поле

Жителей ближайших домов напугал этот инцидент.
соцсети

Сегодня жители Ростовки, расположенной под Омском, сообщили о взрыве газовой трубы, который привел к пожару. Испуганные ростовчане опубликовали в соцсетях видео. Инцидент произошел примерно в 300 метрах от жилых домов.

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, возгорание произошло в поле.

– По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода. На месте работают специалисты оперативных служб, – рассказал Хоценко.

Глава региона также отметил, что, по предварительной информации, никто из местных жителей в происшествии не пострадал. Причины утечки газа и пожара выясняют правоохранители.

1077