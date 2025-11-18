Омск-Информ
·Происшествия

Пожар на газопроводе под Омском удалось потушить

С пламенем боролись 18 спасателей.

В тушении возгорания на газопроводе под Омском принимали участие 18 сотрудников МЧС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, пожарные задействовали 4 пожарные машины.

Напомним, сегодня около 8:16 в поле в поселке Ростовка во время ремонта на наземном газопроводе произошла авария. Очевидцы сообщали про взрыв, который привел к пожару, власти – только о самом пожаре. По предварительным данным, возгорание случилось из-за утечки газа.

На данный момент пожар уже потушили. Специалисты выясняют его причину и занимаются ликвидацией последствий.

В происшествии никто не пострадал.

