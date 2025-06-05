Омск-Информ
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·Общество

Работу сетей временно приостановили.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) на руководителя потребительского общества «Искра-2». Причиной стали грубые нарушения правил технической безопасности при газоснабжении домов в Омске.
Нарушения выявили в границах улиц 15-я Рабочая – Хабаровская. Как сообщают следователи, это могло повлечь опасные для жизни и здоровья граждан последствия.
– В результате бездействия подозреваемого нарушены права и интересы жителей более 300 домовладений, – отмечает следственный комитет.
Ранее работу газопровода там уже приостановили на 60 дней, чтобы «Искра-2» устранила нарушения.
Андрей Андреев
·Общество

Работу сетей временно приостановили.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) на руководителя потребительского общества «Искра-2». Причиной стали грубые нарушения правил технической безопасности при газоснабжении домов в Омске.
Нарушения выявили в границах улиц 15-я Рабочая – Хабаровская. Как сообщают следователи, это могло повлечь опасные для жизни и здоровья граждан последствия.
– В результате бездействия подозреваемого нарушены права и интересы жителей более 300 домовладений, – отмечает следственный комитет.
Ранее работу газопровода там уже приостановили на 60 дней, чтобы «Искра-2» устранила нарушения.
Андрей Андреев