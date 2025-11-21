Северу Омской области обещают дать большой газ в начале декабря

Завершается строительство газопровода от Большеречья до Тары и создание газораспределительных сетей.

Официальный канал Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области

В прямом эфире студии Центра управления регионом глава Тарского района Евгений Лысаков рассказал о том, когда в город придет большой газ. Работы в рамках президентской программы газификации регионов находятся в стадии завершения.

– Тевризское месторождение в свое время очень много приятного сделало жителям Тарского, Знаменского и Тевризского районов, многие годы оно стабильно снабжало население газом, но в последнее время оно истощилось. Правительство региона приняло довольно-таки серьезные меры, но реанимировать его не удалось, – напомнил Лысаков.

Из-за истощения месторождения в морозы жители периодически оставались без газового отопления, многие использовали в качестве альтернативного источника электрические обогреватели. Затем было принято решение о приостановлении газоснабжения для 1200 абонентов в Тарском, Знаменском и Тевризском районах.

– Я три года назад был в прямом эфире, говорил, что большой газ уже стоит в плане и что, возможно, в 2026 году он в Тару придет. Но я не был уверен в этом, сейчас я полон оптимизма, – сказал глава Тарского района.

В 2025 году в Таре были заключены договоры с новым поставщиком услуг, сейчас в этом городе очень ждут подключения газа большого давления из нового газопровода Большеречье – Тара.

– Труба от Большеречья до Тары уже готова, она стоит сухая и ждет команды, когда в нее поступит федеральный газ. Осталось доделать газораспределительную станцию. Думаю, в начале декабря это произойдет, – отметил Лысаков.

Тару сейчас разбили на 12 участков, где делают разводку до домов, уже сделан 121 км. Один участок сдан, четыре наготове, и всю зиму подрядчики будут работать.