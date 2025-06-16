Представители «Справедливой России» добиваются снижения выбросов в атмосферу, чему будет способствовать, в частности, перевод омских ТЭЦ с угля на газ.

В экологической акции «Омск – Дыши!», которая прошла в городе 12 июня, приняли участие депутаты Законодательного собрания партии СРЗП, председатели местных отделений, активисты молодежного крыла «Справедливой России», а также участники «Политшколы». Для привлечения внимания максимального числа омичей был устроен флешмоб с противогазами, ставшими символами того, чего нельзя допустить. Атмосферности и колорита акции также придавало множество ярко-желтых и черных шаров. Этими цветами, как правило, маркируются опасные места зоны и зоны заражения.

– В этот день мы говорим о своей любви к Родине, а любовь – это действия! Именно поэтому жители Омска с радостью поддержали нашу акцию, потому что мы активны, профессиональны и знаем конкретные пути решения! День России – это возможность проявить активную жизненную позицию и сделать что-то важное для своей малой родины, для города! Сегодня мы провели акцию за улучшение экологии Омска – и рады, что большое количество омичей к нам присоединилось, – отметил председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия – За Правду!» в Омской области Андрей Жуковский.

Одним из способов снижения вредных выбросов в атмосферу должен стать перевод омских ТЭЦ с угля на природный газ. Справедливороссы собрали множество подписей горожан с поддержкой этой инициативы, и, как пояснил Андрей Жуковский, депутаты Законодательного собрания Омской области от партии СРЗП возьмут ее в работу.