Недостаточная подготовка к паводку привела к негативным последствиям.

Прокуратура завершила проверку деятельности администрации Тевризского сельского поселения. С жалобой в надзорное ведомство обратились местные жители, указавшие на затопление двух улиц в райцентре минувшей весной.

У людей возникли претензии к качеству обустройства водопропускных труб на улицах Луговая и Игнащенко, а также к бездействию местных чиновников. Прокуратура это подтвердила. По данным надзорного ведомства, администрация поселения не предприняла необходимых мер для установки водопропускных труб под дорожным покрытием, что препятствовало эффективному отведению талой и дождевой воды.

Главе Тевризского поселения было внесено представление. Выявленные нарушения уже устранены, и соответствующие противопаводковые мероприятия проведены, отметили в областной прокуратуре.

Напомним, что Тевриз традионно страдает от талых вод, а уже после затопления оценка и устранение последствий стоят миллионы рублей.