Омск-Информ
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·Общество

Сейчас власти ищут исполнителя.
Сегодня омские власти объявили аукцион на подготовку предложений по установлению границ зон затопления Тевризского района. На это выделили почти 5,5 млн рублей.
По данным портала «Госзакупки», заявки принимаются до 8 апреля. Выбрать подрядчика чиновники планируют 10 апреля.
Напомним, в прошлом году омские власти заключили контракт на установление границ затопления в Усть-Ишимском районе. На это выделили 7,1 млн рублей.
·Общество

Сейчас власти ищут исполнителя.
Сегодня омские власти объявили аукцион на подготовку предложений по установлению границ зон затопления Тевризского района. На это выделили почти 5,5 млн рублей.
По данным портала «Госзакупки», заявки принимаются до 8 апреля. Выбрать подрядчика чиновники планируют 10 апреля.
Напомним, в прошлом году омские власти заключили контракт на установление границ затопления в Усть-Ишимском районе. На это выделили 7,1 млн рублей.