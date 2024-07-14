Омск-Информ
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·Общество

Этим займется ООО «Национальный земельный фонд».
Министерство природных ресурсов и экологии заключило контракт с ООО «Национальный земельный фонд» на установление границ затопления в Усть-Ишимском районе. На это из бюджета выделили 7,1 млн рублей.
Отметим, что накануне губернатор Виталий Хоценко сообщил о том, что затопленными остаются 9 домов в Усть-Ишимском районе. Он поручил быстрее обследовать дома, откуда паводок уже ушел, чтобы определить ущерб и размеры компенсаций.
·Общество

Этим займется ООО «Национальный земельный фонд».
Министерство природных ресурсов и экологии заключило контракт с ООО «Национальный земельный фонд» на установление границ затопления в Усть-Ишимском районе. На это из бюджета выделили 7,1 млн рублей.
Отметим, что накануне губернатор Виталий Хоценко сообщил о том, что затопленными остаются 9 домов в Усть-Ишимском районе. Он поручил быстрее обследовать дома, откуда паводок уже ушел, чтобы определить ущерб и размеры компенсаций.